Si allontana da casa di notte e viene ritovato cadavere: tragedia in Irpinia Sul posto i vigili del fuoco di Grottaminarda per le operazioni di recupero insieme ai carabinieri

Si è allontanato a piedi di notte dalla sua abitazione ed è stato trovato stamane privo di vita, faccia a terra in una pozza d'acqua. La tragedia si è consumata in Irpinia, a Zungoli in contrada Crieti, una zona rurale del paese.

Sul posto ci sono i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda per le operazioni di recupero del corpo dell'86 insieme ai carabinieri della locale stazione e del nucleo operativo di Ariano Irpino.

Prontamente informata la procura di Benevento. Gli inquirenti stanno ricostruendo l'accaduto in attesa dell'arrivo sul posto del medico legale.