Avellino, fermato con un 650 grammi di cocaina: arrestato 54enne L’uomo è stato arrestato dagli uomini della squadra Mobile di Avellino

La Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno tratto in arresto un 54enne, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in quanto trovato in possesso di circa 650 gr. di cocaina e di circa 90 gr. di hashish.

In particolare, l’uomo mentre era al volante della propria auto, destava sospetti per una guida indisciplinata, per cui veniva fermato e controllato. Proprio durante il controllo di Polizia, l’atteggiamento guardingo e di nervosismo, induceva gli operatori a procedere a perquisizione personale e veicolare.

Nell’autovettura opportunamente celati veniva rinvenuti due panetti di cocaina, mentre a seguito di perquisizione presso la propria abitazione veniva rinvenuto in un mobile della camera da letto l’hashish. I servizi di prevenzione erano stati predisposti ai fini della repressione dei reati predatori e dei reati inerenti lo spaccio di sostanza stupefacente. Il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Avellino disponeva di procedersi con la convalida dell’arresto e la traduzione dell’arrestato presso la locale casa circondariale.

La misura eseguita è a carattere precautelare, disposta in sede di indagini preliminari; avverso di essa sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario è persona sottoposta alle indagini e quindi persona innocente fino a sentenza definitiva.