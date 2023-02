Fermato con 650 grammi di cocaina: resta in carcere il dipendente pubblico Il difensore è pronto a presentare istanza di riesame

Girava in auto con due panetti di cocaina: resta in carcere il 54enne di Avellino, impiegato in un ufficio pubblico cittadino, fermato venerdì sera con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo difeso dall’avvocato Gaetano Aufiero, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il gup del tribunale di Avellino, Francesca Spella ha escluso l’aggravante dell’ingente quantitativo, ma ha applicato la misura cautelare in carcere.

Operazione condotta dalla squadra Mobile della Questura

Gli agenti, nell’ambito di servizi di controllo del territorio predisposti nel fine settimana, hanno notato l’uomo che guidava in maniera indisciplinata. Lo hanno quindi fermato e perquisito. In macchina sono stati trovati due panetti di cocaina, equivalenti a 650 grammi di cocaina. Mentre, al termine della perquisizione domiciliare, in un mobile della camera da letto, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 90 grammi di hashish.