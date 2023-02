Furti d’auto nel Vallo Lauro: arrestati dalla polizia tre giovani Le indagini della polizia di Lauro

Il Personale della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro ha denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di furto di auto commessi in Pago Vallo Lauro, tre soggetti della Provincia di Napoli, di età compresa tra 28 e 31 anni. Alla loro identificazione si è giunti a seguito di complesse indagini attivate tempestivamente con l’acquisizione della denuncia sporta da due residenti della zona presso il locale Commissariato di P.S. di aver subito il furto ognuna della propria autovettura. Grazie a mirate attività investigative, svolte anche col supporto dell’acquisizione di immagini dal sistema di videosorveglianza della zona e con il concorso di personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Nola (NA), si acquisivano significativi elementi di conoscenza che inducevano a ritenere allo stato delle indagini che i tre individui, giunti in zona a bordo di un furgone, si erano impossessati dei veicoli in argomento. L’attività investigativa consentiva altresì di rinvenire, nel territorio del Comune di Acerra (NA), le autovetture oggetto di furto, che, al termine degli accertamenti di rito, venivano restituite ai legittimi proprietari.