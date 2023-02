Auto in fiamme a San Biagio di Serino, indagano i Carabinieri Il principio d'incendio è stato spento dal proprietario del veicolo

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per un principio d’incendio divampato nella tarda serata di ieri a Serino, frazione San Biagio. Le fiamme, che hanno parzialmente interessato un Nissan Navara parcheggiato sulla pubblica via, sono state spente dal proprietario del veicolo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Solofra per i rilevi del caso e per avviare le indagini.