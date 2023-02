Omicidio Gioia, si torna in aula con la relazione del dottore Sciaudone Si prevede una battaglia di perizie tra le parti

Omicidio Aldo Gioia, domani in aula verrà presentata la relazione del dottore Giuseppe Sciaudone con la quale è stato stabilito che i due imputati (Giovanni Limata ed Elena Gioia) erano capaci di intendere e volere al momento dell’omicidio. Relazione con la quale è stato stabilito che i due sono capaci di prendere parte al processo. Queste le conclusioni della perizia del professore Sciaudone effettuata su Elena Gioia e Giovanni Limata e depositata in cancelleria. Si prevede una battaglia di perizie.

Ulteriori acquisizioni

Il dottore Giuseppe Sciaudone, i primi di gennaio, nella cancelleria del tribunale di Avellino ha acquisito ulteriori atti, per poter completare la sua relazione. Il deposito della perizia sui due giovani imputati Elena Gioia e Giovanni Limata – al fine di valutare la loro capacità di intendere e volere al momento del delitto - era previsto per il 25 gennaio, ma il dottore nominato dal tribunale di Avellino ha chiesto un rinvio.

Il processo si avvia alle battute finali

Si avvia verso le battute finali l’istruttoria dibattimentale per i due imputati: Elena Gioia, la figlia del 53enne ucciso a coltellate nella sua abitazione e l’ex fidanzato di Elena, Giovanni Limata. A marzo dovrebbe iniziare la discussione ed in primavera inoltrata potrebbe essere emessa la sentenza per i due imputati accusati dell’omicidio del papà di lei.

L’omicidio avvenne nell’aprile del 2021

Giovanni Limata è accusato dell'efferato omicidio di Aldo Gioia, commesso secondo la Procura di Avellino in concorso con la figlia della vittima, Elena Gioia nell’aprile del 2021 nell’abitazione familiare ubicata al Corso Vittorio Emanuele. Limata fu raggiunto dai poliziotti della questura a Cervinara con le accuse di omicidio volontario di Aldo Gioia, il 53enne dipendente della Fca di Pratola Serra ucciso con 15 coltellate.