Sirignano, denunciata 50enne per spaccio: sequestrate 11 dosi di crack La donna aveva tentato di disfarsi della droga da un'auto

I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno denunciato una 50enne di Sirignano per “Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”. Ieri mattina, ad Avella, durante un servizio di controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno intimato l’“Alt” al conducente di un’autovettura in transito sulla SS 7Bis. Nel corso dell’attività la passeggera (già nota alle Forze dell’Ordine), con mossa fulminea, ha gettato un involucro, nel maldestro tentativo di disfarsene, prontamente recuperato dai militari e risultato contenere 11 dosi di crack. La droga è stata sottoposta a sequestro e la 50enne deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di cui all’articolo 73 del D.P.R. 309/90.