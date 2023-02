Incendio canna fumaria a Bellizzi, distrutto il tetto di un'abitazione L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato il peggio

Nel pomeriggio di oggi 25 febbraio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in via Commendator Francesco Giancola, alla frazione Bellizzi Irpino, per un incendio che ha interessato prima la canna fumaria di un'abitazione di due piani fuori terra, e poi parte del tetto in legno. Il pronto intervento della squadra supportata anche dall' autoscala, ha permesso lo spegnimento della canna fumaria e di limitare i danni al tetto evitando che le fiamme si estendessero all'intera struttura. Per gli occupanti l'abitazione nessuna conseguenza tranne un comprensibile spavento.