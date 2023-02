Furti, Irpinia blindata: posti di blocco anche nelle strade e contrade isolate Verifiche e posti di controllo su arterie principali, nei paesi, ma anche nelle strade interpoderali

Furti in Irpinia, comuni nel mirino dei ladri scatenati e continuano i controlli delle forze dell'ordine, per prevenire i reati anche di natura predatoria. Continuano i controlli a tappeto delle forze dell'ordine, organizzatie pianificati, interforze, per garantire verifiche capillari su tutta la provincia.

Notte di super lavoro, anche per i carabinieri di Avellino. Come mostra la foto di copertina, i controlli dei militari si sono concentrati anche nelle strade di collegamento interpoderali, contrade rurali, per garantire il presidio del territorio e non consentire vie di fuga a banditi e malintenzionati.

Il posto di blocco

Ieri notte è stato predisposto un posto di controllo in via Serino ad Atripalda, al confine con il territorio di Cesinali, con quattro pattuglie impegnate, per effettuare verifiche e controlli su automobilisti e residenti in transito. È stato solo uno dei posti di controllo attivati in questi giorni e durante le notti, non solo dai Carabinieri, per presidiare il territorio. La scorsa settimana si è tenuto un tavolo in prefettura sul tema, per implementare i controlli, potenziare gli sforzi, coordinare interventi mirati. Decine e decine di auto e persone sono stati controllati. Stessa attività in altri punti della provincia.

I controlli intensificati continueranno

"Massimo è lo sforzo e l’attenzione delle Forze dell’Ordine sui fenomeni di criminalità diffusa e predatoria nel territorio provinciale.- dice il prefetto Paola Spena-.".

Il tavolo in prefettura

Nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Paola Spena, con la partecipazione dei vertici delle Forze dell’Ordine, oltre all’intensificazione in via generale dei dispositivi di vigilanza e controllo, sono stati, infatti, pianificati coordinati servizi straordinari di controllo del territorio, anche con l’impiego di ulteriori aliquote, modulate sulle aree risultate più sensibili e nelle fasce orarie più esposte.

Il prefetto: più videosorveglianza

Il Prefetto, nel corso della riunione, ha ricordato l'importanza delle strategie di sicurezza come i sistemi di videosorveglianza, fattore su cui sono costantemente sensibilizzate le Amministrazioni Locali. Sul punto il Comitato ha approvato ai fini di un’eventuale ammissibilità a finanziamento da parte del Ministero dell’Interno con fondi dedicati, i progetti per la realizzazione e/o potenziamento di sistemi di videosorveglianza, predisposti da alcuni Comuni della provincia.

Ciò nell’ottica di un indirizzo condiviso per contribuire, attraverso l’implementazione delle tecnologie disponibili , ad una sempre più efficace azione di prevenzione e contrasto ad ogni forma di illegalità, rafforzando la risposta alla domanda di sicurezza dei cittadini.