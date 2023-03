Avellino, caro carburanti: blitz della Finanza e multe ai distributori 26 multe in due mesi: controlli a tappeto in tutta la provincia

Il Comando Provinciale di Avellino, a seguito di specifiche direttive impartite dall’Organo di vertice, ha implementato il sistema di vigilanza degli impianti di distribuzione stradale di carburante presenti sul territorio irpino mediante mirati controlli sul prezzo dagli stessi praticato. Nel mirino delle fiamme gialle irpine le comunicazioni obbligatorie dei prezzi applicati per tipologia di carburante al Ministero delle Imprese e del Made in Italy nonche´ la corretta esposizione al pubblico dei prezzi dei prodotti commercializzati e la corrispondenza con quelli effettivamente praticati.

Dall’inizio del 2023, in continuita` con l’intensa azione di servizio gia` sviluppata lo scorso anno, in concomitanza con l’aumento del prezzo del gas, dell’energia elettrica e dei carburanti, sono stati svolti n. 178 controlli in tutta la provincia, contestando 29 violazioni alla disciplina prezzi, di cui 5 per mancata esposizione e/o difformita` dei prezzi praticati rispetto a quelli indicati e 24 per omessa comunicazione al ministero dei prezzi praticati. Per arginare le condotte illecite nel settore in rassegna, la Guardia di Finanza irpina assicurera`, per tutto il 2023, un’attivita` di enforcement strutturata e capillare sul territorio, anche al fine di contribuire a calmierare gli aumenti dei prezzi, dedicando tutte le sue energie al presidio della legalita` e al mantenimento della sicurezza economico-finanziaria del territorio contro le distorsioni del corretto funzionamento del mercato, a tutela degli operatori onesti e dei cittadini.