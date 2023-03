Dal campo rom di Napoli a Lauro su una Bmw serie 5: foglio di via per due rumeni Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo

Nel corso di servizi di controllo eseguiti dal Commissariato Polizia di Nola sono stati intercettati e controllati in Lauro (AV) due cittadini rumeni, rispettivamente di 23 e 25 anni, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, a bordo di autovettura di grossa cilindrata, una BMW serie 5, provenienti da campo Rom di Napoli. All’esito del controllo, il 23enne veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di reiterazione nella guida senza patente, mentre il veicolo a bordo del quale viaggiavano i due veniva sottoposto a sequestro amministrativo perché posto in circolazione privo della prescritta copertura assicurativa. Nei confronti dei due, che non avevano lecito motivo per trovarsi in zona, veniva avviato procedimento amministrativo finalizzato all’emissione da parte del Questore di Avellino dcel provvedimento di rimpatrio nel Comune di residenza con foglio di via obbligatorio e divieto di far ritorno nel Comune di Lauro e quelli limitrofi per anni 3.