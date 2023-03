Avellino, minacce al sindaco: "Raccolta firme per gambizzare Festa", si indaga La scritta è comparsa in tarda mattinata davanti l'ufficio anagrafe

Atto intimidatorio nei confronti del sindaco Gianluca Festa. Atto vandalico o chiara minaccia? Indagini in corso per accertare la matrice del grave gesto avvenuto in tarda mattinata, all’ingresso dell’ufficio anagrafe, in piazza del Popolo. All’esterno del plesso amministrativo è comparsa una scritta che, come si legge in foto copertina, riporta un messaggio di violenza e minaccia nei confronti del primo cittadino. Saranno le immagini della videosorveglianza a fornire elementi utili, per risalire all’identità dell’autore del grave episodio. Sono stati gli agenti della municipale ad allertare gli uffici del sindaco Gianluca Festa, che è stato prontamente informato sul caso.