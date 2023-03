Intimidazioni a Festa, i capigruppo di maggioranza: «Al fianco del Sindaco" Il sostegno e la solidarietà dopo la scritta minatoria apparsa sui muri dell'Anagrafe

«Esprimiamo il nostro sostegno e la nostra piena vicinanza al Sindaco, Gianluca Festa. Le intimidazioni riportate sul muro dell’Anagrafe da una mano ignota non possono restare sotto traccia». Lo dichiarano in una nota congiunta i capigruppo delle compagini consiliari di maggioranza, Elia Desimone per “Davvero”, Diego Guerriero per “Viva la Libertà”, Gerardo Melillo per “Avellino Vera” e Carmine Montanile per “Ora Avellino” oltre ai due consiglieri del gruppo misto Gianluca Gaeta Antonio Cosmo.

«Nonostante i termini utilizzati siano particolarmente gravi, e rimandino a periodi bui oltre che lontani della nostra democrazia - proseguono i capigruppo –, sappiamo bene che il Sindaco continuerà a lavorare per risolvere, giorno dopo giorno, i problemi della città. Con lo stesso impegno, la stessa determinazione e la medesima trasparenza. Senza lasciarsi in alcun modo condizionare. Noi restiamo al suo fianco per condurre in porto la rivoluzione amministrativa avviata su più fronti».

Indagini in corso

"Raccolta firme per gambizzare Festa: - Tutta Avellino". Questo è il messaggio che, questa mattina, è apparso dinanzi l'anagrafe del capoluogo. La scritta realizzata con un pennarello di colore nero è stata scoperta dalla Polizia Municipale. I vigili urbani hanno provveduto ad avvisare il sindaco ed i suoi uffici. Sul posto anche gli agenti della Digos della Questura di Avellino.

Sul lato dell'edificio dell'Anagrafe che da verso le scale di ingresso al Palazzo di Città, non ci sono telecamere. Un solo occhio elettronico si trova sullafacciata principale e guarda verso la piazza, ovvero al lato opposto a quello in cui presumibilmente chi ha scritto il messaggio si è posizionato. In ogni caso tutte le piste al momento sono ritenute valide. Dal semplice atto vandalico all'atto intimidatorio.