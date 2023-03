Morte Dello Russo, i carabinieri tornano al lavoro: "Giustizia è fatta" L'avvocato Pompeo Le Donne soddisfatto dell'ordinanza di archiviazione dopo 4 anni dall'episodio

“Giustizia è fatta per i carabinieri”. Queste le dichiarazioni dell’avvocato Pompeo Le Donne, all’indomani dell’archiviazione del gip Paolo Cassano per i 2 carabinieri coinvolti nell’omicidio di Antonio Dello Russo, il giovane che non si fermò all’alt dei militari e poi si schiantò contro un albero. I due militari erano stati accusati di omicidio colposo, ma avevano sempre sostenuto “di aver agito per legittima difesa”.

Inoltre, dall’ordinanza di archiviazione ad avviso del giudice delle indagini preliminari “non è emerso alcun nesso tra le lesioni provocategli dai colpi d’arma da fuoco esplosi dai militari e il sinistro che lo ha visto coinvolto. La condotta dei due militari non appare censurabile avendo questi rischiato la propria vita pur di arrestare la marcia di un veicolo che creava serio pericolo per l’incolumità degli utenti della strada”.

L’avvocato Le Donne è soddisfatto della conclusione a cui è giunto il giudice. «Ma sono stati 4 anni difficili - ha sottolineato - 4 anni di sospensione dal lavoro per i militari, i quali hanno dovuto affrontare comunque un percorso giudiziario difficile, pur consapevoli della loro innocenza e fiduciosi nell’operato della magistratura.