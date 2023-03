Minacce a Festa, la Prefettura dispone misure di tutela speciale Intanto proseguono le indagini della Digos

Misure di tutela speciale per il sindaco Gianluca Festa dopo le minacce nei suoi confronti apparse sui muri dell'Ufficio Anagrafe del Comune. E' la decisione adottata dalla Prefettura in via cautelativa mentre proseguono le indagini della Digos per capire se quelle frasi possano essere derubricate a scherzo di cattivo gusto o celino qualcosa di più serio. Il sindaco ha parlato anche di questo a margine dell'incontro con gli studenti dopo la manifestazione, anche ad Avellino, per il clima. "Ringrazio tutti, anche il Prefetto e il Questore, che mi hanno manifestato immediatamente solidarietà. Non ho idea a cosa possa essere legato, ho anche provato a interpretare questo gesto ma non ho ravvisato nessun caso o nessun evento su cui sospettare ma comunque poco importa, io vado avanti".