Il paradosso di via Malta ad Avellino: da 3 mesi ztl in tilt, residenti multati Sanzionato persino chi ha pagato l'abbonamento al comune. Il sindaco Festa dovrebbe intervenire...

Il paradosso di via Malta ad Avellino.

Sarebbe Ztl ma da tre mesi il comune non provvede a riattivarla. E ieri raffica di multe: tutti sanzionati, “abusivi” e persino i residenti che pagano l'annuale abbonamento al comune. Nel caos della mobilità in città il sindaco Festa continua a tenere gli occhi chiusi su una vicenda davvero sconcertante.

Basterebbe riattivare la zona a traffico limitato per evitare che la chiesa del Rosario venga assalita dalle auto. Ma tant'è. Resta un mistero il motivo per il quale l'amministrazione comunale ancora non procede a ripristinare la Ztl tanto che ieri preso dalla rabbia più di un residente è intenzionato a rivolgersi alla Procura della Repubblica.