Quattro persone, due donne e due uomini scomparse nel nulla in Irpinia: mistero Che fine hanno fatto Michelina, Maria Carmela, Luigi e Salvatore?

Michelina, Maria Carmela, Luigi e Salvatore. Quattro persone svanite nel nulla in Irpinia, senza una risposta, una traccia, un solo indizio. Quattro casi ormai archiviati dagli inquirenti per mancanza di elementi che vedono come protagonisti i territori dell’arianese, baronia e valle del cervaro. Gli ultimi due casi a distanza di un anno l’uno dall’altro in ordine di tempo a Frigento e Greci.

Luigi Belvedere, 68 anni, ex impiegato in pensione, manca all'appello dal 7 novembre 2019.

Due gli interrogativi che non hanno ottenuto risposta. Avrà chiesto un passaggio per farsi accompagnare a prendere un pullman e dirigersi lontano dall'Irpinia? O sarà rimasto vittima di un incidente? Non è dato sapere.

Da giovedì 22 ottobre 2020 nessuna traccia di Salvatore Vara a Greci, sparito nel nulla mentre suo figlio era in compagnia di amici nei campi.

Ricerche immediate, un numero considerevole di volontari e carabinieri subito all’opera, elicotteri, droni e unità cinofile, caso finito anche a Chi l’ha visto ma senza esito alcuno.

In precedenza, per l'esattezza nel 2009 la scomparsa di due anziane donne. Michelina Mariello e Maria Carmela Cassiodoro, le due ottantenni di Vallesaccarda e Ariano Irpino sparite nel nulla e mai più ritrovate né vive, né morte.

Entrambe non avevano la forza nelle gambe per percorrere tanta strada di notte. Stranamente a Vallesaccarda le tracce si persero dopo poco tempo nel corso delle battute dei cinofili, nei pressi di alcuni cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Ma chi avrebbe avuto interesse a scaricare il corpo di una povera donna in un bidone? Ad Ariano invece spuntò anche un'ipotesi macabra, valutata attentamente dai carabinieri, e cioè che l’anziana fosse stata bruciata in un forno. Ma né la prima, né la seconda hanno trovato un minimo di fondamento.

L’unica certezza è che Michelina, Maria Carmela, Luigi e Salvatore, fanno parte di quel lungo elenco di persone che forse non verranno mai trovate.

Il dato

Nel 2022 le denunce sono state 24.369, per una media di 67 al giorno. Il 26,4% in più rispetto alle 19.269 dell'anno precedente. Questi i dati diffusi dal commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, prefetto Antonino Bella nella relazione annuale al Viminale