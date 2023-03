Stroncato da un infarto a Baiano, Alaia: "Chiesti chiarimenti al 118" "In attesa che anche l'Autorità giudiziaria fatti gli opportuni accertamenti"

"Non appena sono stato informato della grave denuncia dei familiari della persona deceduta ieri per infarto a Baiano, mi sono attivato affinché le autorità sanitarie intervenute facciano chiarezza sui tempi che sono occorsi per prestare le prime cure.



In attesa che anche l'Autorità giudiziaria faccia gli accertamenti necessari a ricostruire tempi e dinamiche, non posso che esprimere la mia vicinanza alla famiglia della persona scomparsa.



È evidente che sarebbe gravissimo se le autorità preposte dovessero accertare che quanto denunciato dai familiari corrisponde al vero. Non è neanche lontanamente accettabile che un mezzo di soccorso intervenga ben 90 minuti dopo la chiamata."



Così in una nota il Consigliere di Italia Viva, Enzo Alaia, Presidente della Commissione sanità della Campania.