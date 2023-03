Avellino, adolescente investito all'altezza dell'Eliseo: Polizia sul posto Sul posto agenti per i rilievi: il 12enne è stato portato al Moscati

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi in via Roma, ad Avellino, dove un ragazzino di 12 anni è stato investito da un'auto. Solo lievi conseguenze per il giovanissimo secondo quanto accertato dai soccorritori, arrivati subito sul posto. Il 12enne è stato comunque portato dai sanitari del 118 in ospedale, al Moscati di Avellino per tutti gli accertamenti necessari. Sul posto sono arrivate tre pattuglie della polizia. Gli agenti in servizio hanno effettuato tutti i rilievi necessari , ordinato il flusso del traffico rallentato dalla vettura ferma al centro della strada, durante gli accertamenti di rito. L'automobilista, che si è fermato a prestare soccorso, è stato sottoposto a verifiche. Nelle prossime ore si avrà chiara la dinamica dei fatti.

