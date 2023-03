Furto nella notte in una tabaccheria: ladri in fuga con 3mila euro di sigarette A Calitri il colpo

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi per un furto perpetrato questa notte in una tabaccheria di Calitri.

I ladri sono entrati nell’esercizio commerciale rompendo il vetro della finestra del bagno.

Rubate stecche di sigarette per un valore complessivo di circa 3mila euro.