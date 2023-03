Incidente fra due auto a contrada Quattrograna: donna ferita in ospedale Sul posto i vigili del fuoco e il sanitari del 118

Paura ad Avellino, questa mattina. I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Contrada Quattrograna per un incidente stradale che ha visto coinvolta due autovetture. Nel violento impatto rimaneva ferita una donna alla guida di una delle due auto, mentre l'altra conducente non riportava grosse conseguenze. La donna ferita veniva trasportata dai sanitari del 118 intervenuti presso l'ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposta a cure mediche. I veicoli incidentati venivano messi in sicurezza.