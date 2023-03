Droga in carcere, il blitz grazie al fiuto dei pastori belgi del Nucleo cinofili Spyke e Tyson hanno scovato l'hashish durante i colloqui detenuti-familiari. Il plauso dell'Osapp

Ancora sequestri di droga da parte della polizia penitenziaria a Poggioreale. Ne dà notizia il segretario regionale Osapp, Vincenzo Palmieri. In azione il Nucleo cinofili regionale del distaccamento di Avellino.

L'infallibile fiuto della coppia composta da due giovani meravigliosi pastori belgi malinois, Spyke e Tyson, fratelli della stessa cucciolata di ottima genealogia, ha portato al sequestrodi hashish nascosto.

In particolare, durante i colloqui con i familiari e i detenuti del "Reparto Roma", i due cani pastore hanno sorpreso una donna che stava per incontrare il marito e un familiare di un altro detenuto. Sequestrati 20 grammi alla donna e altri 10 all'uomo, entrambi napoletani e denunciati.

Il consigliere nazionale Osapp Emilio Fattorello ha espresso "compiacimento alla polizia penitenziaria operante ed in particolar modo al Nucleo cinofilo provinciale di Avellino che annovera negli ultimi tempi brillanti operazioni di contrasto ai traffici illeciti di droga tra l'esterno e l'interno degli Istituti del distretto della Campania, garantendo così garanzia di legalità, per quanto possibile in considerazione delle tante gravi criticità operative che vive il sistema penitenziario come sempre denunciato dall'Osapp".