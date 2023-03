Il messaggio dei vigili del fuoco di Avellino a tutte le donne In occasione dell'8 marzo

Auguri a tutte le donne anche da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco di Avellino. A quelle che con forza, passione, coraggio e altruismo operano ogni giorno in prima linea per la sicurezza di tutti i cittadini, indossando la divisa del Corpo più amato dagli italiani. Il video allegato mostra tutta l’importanza delle donne anche all’interno di una struttura come quella dei Vigili del Fuoco.