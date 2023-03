Sequestro al carcere di Bellizzi: nascosti nel muro 10 cellulari e 12 cavetti Un nuovo sequestro al penitenziario di Avellino

Dopo l'operazione di servizio di lunedì scorso,che ha consentito il sequestro di droga, telefonini e armi bianche di vario genere all'interno del carcere di Avellino, un'altra operazione è stata portata a termine dalla Polizia Penitenziaria.

In un'intercapetine di una parete ove passano dei tubi murati, nel reparto Penale ove sono ristretti i detenuti con posizione giuridica di "definitivi', dopo una puntuale attività investicativa, sono stati rinvenuti ben 10 telefonini e 12 cavetti per la ricarica.

Interviene sulla operazione di servizio il Consigliere Nazionale Osapp Emilio Fattorello che esprime a nome dell 'Organizzazione Sindacale che rappresenta vero compiacimento verso il Personale della Polizia Penitenziaria ivi Operante che capitanato in maniera egregia dalla nuova Comandante di Reparto protempore, da poco assegnata ma che vanta già al suo attivo, significativi risultati nell'Area Sicurezza del Penitenziario ad ella affidata.