Tentano un furto in un'abitazione: un vigile li vede e dà l'allarme, arrestati E' accaduto a Cesinali intorno alle 18. I due georgiani sono stati arrestati dai carabinieri

Questa volta il colpo non è andato a buon fine, grazie alla segnalazione di un vigile urbano fuori dal servizio, i carabinieri hanno arrestato in flagranza due ladri. I malviventi stavano entrando in un'abitazione di una signora, che in quel momento, tra l'altro, era in casa. Fortunatamente il loro movimento è stato notato dall'agente della municipale che ha subito allertato i carabinieri. I ladri, due georgiani, hanno provato a fuggire, ma sono stati inseguiti e arrestati. Portati in caserma, ora si trovano nelle camere di sicurezza del comando provinciale di Avellino, in attesa della direttissima fissata per domani mattina.