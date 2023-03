Morto in attesa dei soccorsi a Baiano, NurSind: solidarietà al 118 Dopo la denuncia dei familiari della vittima aperta un'inchiesta. Nota degli infermieri di Avellino

"Esprimiamo la massima vicinanza alla famiglia della persona deceduta. Il servizio 118 di Avellino durante la pandemia è stato mantenuto in piedi dalla grande professionalità e dedizione del personale sanitario della centrale operativa e del 118 che lavorano tuttora in condizioni organizzative critiche. Non vogliamo entrare nel merito di questa vicenda, vogliamo sottolineare che da mesi abbiamo segnalato criticità del servizio di emergenza territoriale di Avellino con anomalie nella distribuzione delle postazioni Saut e Stie, assenza di automediche e soprattutto mancato coordinamento con i servizi di continuità assistenziale. In Campania un Dca del 2018 (parliamo di un piano ospedaliero di 5 anni fa) aveva previsto una maggiore integrazione tra il servizio di continuità assistenziale e i medici di medicina generale con il 118. Ad oggi in tutta la Regione questa integrazione non esiste, per chiamare una guardia medica bisogna telefonare ad un numero fisso come chiamare il numero di telefono di casa nostra quando in realtà la continuità assistenziale dovrebbe avere un numero unico come quello del 118, dove si possa verificare la gravosita', la criticità e il lavoro di quel servizio reso al cittadino. Invece dopo 5 anni siamo al punto di partenza, non dobbiamo stupirci poi che ambulanze medicalizzate sopperiscano alle attività che in realtà potrebbero svolgere i medici di continuità assistenziale sottraendo eventuali ambulanze di soccorso avanzato alle emergenze vere sul territorio. Il sistema di emergenza urgenza in Campania va rivisto ma soprattutto andrebbe corretto strutturalmente. Ad oggi sia la Regione che molti dei dirigenti delle aziende sanitarie locali sembrano non porsi il problema di queste criticità che da anni oramai sono rimaste irrisolte".

Segretario territoriale NurSind Romina iannuzzi, Segretario Aziendale NurSind Rosapane Michele