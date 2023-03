Pago Vallo Lauro piange Nicola, comunità a lutto. Il sindaco: "Perdo un amico" Il cordoglio del primo cittadino Antonio Mercogliano. Attesa per l'autopsia

La comunità di Pago Vallo Lauro è a lutto per la morte di Nicola Mazzella, addetto alla raccolta dei rifiuti, morto dopo essere caduto dal compattatore.

Secondo una prima ricostruzione la vittima, 61enne del luogo, per cause ancora in corso di accertamento, all'alba di questa mattina sarebbe caduto dal predellino posteriore del camion, durante le operazioni di svuotamento dei bidoni dei rifiuti forse nel tentativo di allontanare un cane di grossa taglia che si era avvicinato al mezzo.

L'uomo, stimato e ben voluto da tutti nella piccola comunità del Vallo Lauro, ha battuto violentemente la testa ed è morto sul colpo.

Sul posto è intervenuto personale medico del 118, i Carabinieri della Compagnia di Baiano e il sindaco Antonio Mercogliano che ha già proclamato il lutto cittadino in attesa che l'esame autoptico faccia luce sulla reale causa della morte.

“Un colpo durissimo per tutta la comunità – il cordoglio di Mercogliano – Nicola era una persona stimata ed apprezzata da tutti. Lo conoscevo bene, era un mio amico e in questo momento di dolore mi stringo alla moglie e alla figlia. Morire sul lavoro resta uno dei drammi più grandi".