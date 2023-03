Ladri in azione a caccia di catalizzatori: amara sorpresa per gli automobilisti Prese di mira alcune zone periferiche della città ad Ariano Irpino

Razzia di catalizzatori ad Ariano Irpino. Non accadeva da tempo. I ladri hanno preso di mira la periferia del tricolle sul versante Cardito, Rodegher, Piano di Zona ma sembrerebbe anche sul lato opposto Martiri e Stazione.

Il racconto di Paolo De Gruttola, una delle vittime

"Nel mettere in moto l'auto, mio figlio ha sentito uno strano rumore. In un primo momento abbiamo pensato al tubo di scappamento, ma dopo una verifica più attenta in una officina meccanica ci siamo accorti che si trattava di ben altro. Ignoti hanno portato via il catalizzatore. Hanno utilizzato un sistema idraulico senza l'ausilio di alcun flex."

Si tratta di metalli preziosi. Oggi il valore del platino è di circa 28.000 euro al chilogrammo, il palladio invece 70.000 euro al chilogrammo e il rodio arriva anche a quota 560.000 euro al chilo. Sul mercato nero siamo si arriva ad oltre. E sono soprattutto le vecchie vetture ad essere prese di mira. Dell'accaduto sono state informate le forze dell'ordine.