Forse un cane ha provocato l'incidente mortale a Pago del Vallo di Lauro Nicola Mazzella, 61 anni, spaventato da un cane di grossa taglia ha perso l'equilibrio sul camion

Per il sindacato non ci sono dubbi: Nicola Mazzella, l’operatore ecologico 61enne di Pago Vallo Lauro, morto cadendo dal camion per la raccolta dei rifiuti, è l'ennesima vittima sul lavoro in provincia di Avellino. Saranno gli esami autoptici disposti dalla magistratura a fare chiarezza. Stando ad alcune testimonianze l'operaio avrebbe perso l'equilibrio perché spaventato da un cane di grossa taglia. Poi, la caduta che è risultata fatale. I carabinieri sono al lavoro per risalire ai proprietari degli animali

che si aggirano in quell’area. Quando sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 per l'operaio non c'era più nulla da fare.