Avellino, il maltempo distrugge la tenda degli operai di Irpiniambiente Danni e paura nella notte in Irpinia per le violente raffiche di vento

Danni e paura nella notte in Irpinia per l'ondata di maltempo. Decine gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare per gli alberi abbattuti dalle violentissime raffiche di vento. Il maltempo non ha risparmiato neppure la tenda montata in piazza Libertà ad Avellino dagli operai di Irpiniambiente. Il simbolo della lotta nella vertenza sulla gestione dei rifiuti è stato completamente distrutto. Oggi sarà rimesso in piedi per continuare a dare un segnale ai rappresentanti di comune e Provincia.