Chalet in legno avvolto dalle fiamme, paura per una famiglia a Bagnoli Irpino Marito e moglie con i due figli hanno fatto appena in tempo a mettersi in salvo

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 5 di questa mattina sono intervenuti nel comune di Bagnoli Irpino, in via Sorgente Trentola, per un incendio che ha interessato uno chalet in legno del posto. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato la squadra del distaccamento di Montella e una dalla sede centrale di Avellino, ed in supporto due autobotti. Le fiamme che hanno avvolto la struttura sono state spente mettendo in sicurezza l'intera area. Al momento dell'accaduto all'interno dell'abitazione vi era una famiglia di quattro persone, coniugi e due bambini, originari della provincia di Salerno, i quali hanno fatto appena in tempo a mettersi in salvo, ed oltre un grande spavento non hanno subito conseguenze.