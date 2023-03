Prove di carico sul viadotto: chiude di notte l'A16 tra Avellino Ovest e Baiano Percorso alternativi in direzione Napoli

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire prove di carico sul viadotto "Vallonalto II", dalle 22:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 marzo, sarà necessario chiudere il tratto compreso tra Avellino ovest e Baiano, verso Napoli. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Avellino ovest, percorrere la SS7 Nazionale delle Puglie e proseguire in direzione Baiano attraversando i centri abitati di Mugnano del Cardinale e Baiano per poi rientrare sulla A16 alla stazione Baiano.