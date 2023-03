Tentano il furto ad Avellino: anziana coraggiosa mette in fuga i ladri Il colpo salta a contrada Sant'Eustacchio

Ladri scatenati in Irpinia. Capoluogo e provincia nella morsa dei ladri, che entrano in azione sia di giorno che di notte. A Pratola Serra da settimane va avanti l'escalation di furti e tentati furti in ville e appartamenti. Ma anche Avellino città non è risparmiata dall'aumento dei reati.

È allarme sicurezza in Contrada Sant’Eustachio. I residenti sono esasperati. Venerdì sera, complice il buio, per la seconda volta nel giro di poco tempo, si è registrato un ulteriore tentativo di furto con scasso. I ladri dopo aver manomesso un impianto di illuminazione esterna alla casa di campagna hanno scassinato una porta inferriata e il portone d’ingresso. Sentendo i rumori al piano superiore, un’anziana di 90 anni ha iniziato a gridare svegliando gli altri abitanti della casa e mettendo in fuga i malviventi.Ma resta alta l'allerta tra Contrada Archi, Contrada Pennini, Sant’Eustachio e Contrada Amoretta. Sono queste le zone finite al centro delle attenzioni dei banditi. Colpi in sequenza preoccupano i residenti che chiedono più controlli e videosorveglianza.