Cane vaga in autostrada: volontari protezione civile evitano incidente Pericolo sull'A16 Napoli-Bari ad un chilometro circa dal casello autostradale di Grottaminarda

Erano di ritorno da una esercitazione ad Avellino quando improvvisamente si sono imbattuti con un cane di piccola taglia ferito e impaurito sulla carreggiata ad un chilometro circa dall'uscita del casello autostradale di Grottaminarda. Andrea Caruso, volontario della protezione civile flumerese alla guida dell'auto insieme ai colleghi Matteo Cardinale e Nicola Bravoco si è subito fermato in quel punto insidiosissimo dall'autostrada per segnalare il pericolo ad automobilisti e autotrasportatori in transito lungo la direzione Bari dove aver prontamente informato la polstrada del locale distaccamento diretta dal sostituto commissario Armando Mirra.

Un intervento provvidenziale che ha scongiurato possibili incidenti. Il cane è riuscito ad allontanarsi verso la parte alta della scarpata. Senza l'intervento della protezione civile il destino sarebbe stato sicuramente diverso, con seri rischi sia per chi era in transito in quel momento che per l'animale stesso.

Oltre al cane ferito ad una zampa ve ne erano anche altri appartenenti probabilmente alla stessa cucciolata, gli stessi secondo gli agenti segnalati il giorno precedenti sulla stessa tratta, in direzione Napoli, a seguito dei loro continui spostamenti. Chiaramente i cani sono in quella zona e potrebbero spuntare ancora una volta da un momento al'altra creando non pochi pericoli.