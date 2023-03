Clan Partenio, in aula ascoltato il commercialista: è consulente della difesa La prossima udienza è fissata per il 27 marzo

Nuova udienza Clan Partenio, in aula un consulente della difesa. Ieri mattina, dinanzi al tribunale in composizione collegiale, presieduto dal giudice Giampiero Scarlato è stato ascoltato un commercialista, consulente citato dall'avvocato Gaetano Aufiero (difensore di Nicola Galdieri) per verificare l’attività svolta dalle società Gal.Fre costruzioni srl e Ni.Re - entrambe con sede a Prata Principato Ultra, con amministratore unico Renato Freda (imputato e difeso dall’avvocato Patrizio Dello Russo) - per verificare se possa essersi verificato il reato di intestazione fittizia di beni, eludendo le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione del reato di riciclaggio.

Analizzate le documentazioni contabili delle due società dalla loro fondazione fino al 2019. Dall’analisi del consulente è emerso che si trattava di una singola realtà economica. Il bilancio non fu depositato alla Camera di Commercio, però, la verifica documentale oggetto della relazione del consulente risulta corretta. Il Tribunale di Avellino ha disposto l’acquisizione della relazione. La prossima udienza, adesso, è attesa per il 27 marzo.