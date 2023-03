Furti di catalizzatori ad Ariano: perquisita una coppia, emessi due fogli di via L'auto con la quale viaggiavano corrisponde esattamente alla stessa segnalata agli inquirenti

Furti di catalizzatori ad Ariano Irpino, la polizia c'è una coppia sospettata, si tratta di un uomo de una donna, entrambi trentenni e stranieri, provenienti dalla provincia di Napoli.

L'auto con la quale viaggiavano corrisponde esattamente alla stessa segnalata nella notte tra mercoledì e giovedì scorso nel piano di zona dai residenti.

Prontamente fermati i due, lnon hano fornito ai poliziotti valide giustificazioni in relazione alla loro presenza ad Ariano Irpino e per tale motivo sono stati entrambi sottoposti a perquisizione personale, estesa anche al veicolo da loro noleggiato.

All’esito degli accertamenti, stante l’atteggiamento sospetto e soprattutto in considerazione del fatto che entrambe le persone fermate annoveravano in banca dati precedenti di polizia in ordine alla commissione di reati contro il patrimonio e in particolare furti in abitazione, reati di falso, di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, nonché numerosi rimpatri con foglio divia obbligatorio, emessi da questori di svariate province italiane, nei loro confronti sono stati redatti e notificati due provvedimenti di rimpatrio nel comune di provenienza con foglio di via obbligatorio e divieto di far ritorno nel comune di Ariano Irpino e in quelli limitrofi per anni tre. Il conducente del veicolo è stato inoltre sanzionato a norma del codice della strada in quanto non in regola con la patente di guida straniera.