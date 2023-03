Avellino, ladri in azione: anziani nel mirino e furti in sequenza a Corso Europa I banditi hanno rubato anche un libretto di risparmio

Tre furti in una sola sera e nella stessa zona. A Corso Europa ladri scatenati domenica sera e a finire nel mirino sono state soprattutto le case di anziani. Trafugati denaro in contante, oggetti preziosi e in un caso anche il libretto di risparmio custodito da una famiglia che si è vista portare via tutto. Quelli consumati sono stati raid rapidissimi. I banditi, approfittando dell'assenza dei proprietari, sono entrati in azione in prima serata. Una volta forzati gli ingressi degli appartamenti i ladri sono entrati in aziove rovistando tra cassetti, mobili e armadi e trafugando soldi e gioielli. Indagano le forze dell'ordine. Si esaminano le immagini della videosorveglianza pubblica e privata per risalire all'identità dei malviventi. Vista la sequenza e la concentrazione dei furti nella stessa zona, potrebbe trattarsi di una banda specializzata e organizzata. Anche a Contrada Sant'Eustacchio si è consumata una serie di furti nelle case. E' allerta sicurezza nel capoluogo.