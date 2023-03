Ariano, tifoso denunciato per possesso di fumogeni: assolto con formula piena I fatti risalgono a gennaio 2020

Era stato denunciato dagli agenti del commissariato di polizia di Ariano Irpino perché trovato in possesso ed uso di artifizi pirotecnici.

L’episodio era avvenuto durante lo svolgimento dell’incontro di calcio Vis Ariano – Audax Cervinara, valevole per l'allora campionato di eccellenza.

In quella circostanza, secondo la polizia venne notata l’accensione di un grosso fumogeno ad opera di alcuni tifosi nel settore loro riservato. Prontamente portatisi sul posto, gli agenti in prossimità del luogo individuato, avevano rinvenuto uno zaino contenente altri 3 fumogeni e due torce piriche, la cui proprietà fu attribuita ad un 47enne del luogo ultras, dell’Ariano Calcio. Il materiale venne sottoposto a sequestro e l'uomo condotto in commissariato e denunciato.

A distanza di tre anni il tribunale di Benevento, giudice Roberto Nuzzo, lo ha assolto con formula pienissima. Difeso dall'avvocato Giancarlo De Gregorio il 47enne al termine del dibattimento ha potuto dimostrare attraverso il suo legale che quello zaino con relativi fumogeni non gli appartenevano. Assolto quindi per non aver commesso il fatto.