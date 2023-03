Avellino violenta, il video della furiosa rissa tra ragazzine in via de Concilii E' accaduto lo scorso week end sotto gli occhi di centinaia di persone

Una violenza inaudita, sotto gli occhi di centinaia di persone che sembravano quasi abituati ad assistere a quelle scene. Sabato sera si è verificato l’ennesimo atto di violenza, nei luoghi della movida giovanile avellinese, in via de Concilii. Un posto dove ogni fine settimana si accalcano centinaia di ragazzini. Dove anche nei mesi scorsi non sono mancati episodi violenti. Quello di sabato sera, protagoniste sono state ragazzine. Non si conoscono i motivi di tanta violenza, anche se nulla può giustificare un gesto simile. Non si sa neppure se è stata presentata una denuncia e se le forze dell’ordine stanno indagando. Resta comunque un episodio che ancora una volta avviene nelle zone maggiormente frequentate dai giovanissimi.