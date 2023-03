Manomette il contatore per risparmiare sulla bolletta: denunciato per furto I Carabinieri della Stazione di Montemiletto hanno denunciato un 60enne di Torre le Nocelle

I Carabinieri della Stazione di Montemiletto hanno denunciato un 60enne di Torre le Nocelle, ritenuto responsabile di furto di energia elettrica. All’esito di specifiche verifiche, eseguite unitamente a personale della società erogatrice del servizio, è stato accertato che presso l’abitazione del predetto era stato manomesso il contatore della corrente, eludendo così il pagamento dell’energia sottratta illecitamente. In considerazione delle evidenze emerse, il presunto responsabile è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di “Furto aggravato”.