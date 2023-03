Ruba una motozappa nel casertano, denunciato 40enne di Rotondi L'uomo era già noto alle forze dell'ordine

“Ricettazione”: è il reato di cui dovrà rispondere un 40enne di Rotondi, denunciato dai Carabinieri della Stazione di Cervinara. All’esito di perquisizione domiciliare, l’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato

sorpreso in possesso di una motozappa rubata qualche giorno fa in provincia di Caserta. Alla luce delle evidenze emerse, il 40enne è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria.

L’attrezzo agricolo è stato restituito al legittimo proprietario.