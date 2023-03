Morto mentre lavorava, eseguita l'autopsia sul corpo di Nicola Mazzella Domani i funerali

Si è tenuto oggi l'esame autoptico sul corpo di Nicola Mazzella, impiegato di Irpiniambiente, morto mentre lavorava a Pago Vallo Lauro. L'esame è stato eseguito dalla dottoressa Carmen Sementa. Ora, bisognerà attendere 90 giorni per conoscere l'esito degli accertamenti sul corpo. La salma è stata liberata e potranno svolgersi i funerali.

Domani il sindaco di Pago Vallo Lauro ha proclamato il lutto cittadino, in occasione delle esequie.

Nel frattempo, la Procura di Avellino è al lavoro per fare luce sull’incidente costato la vita all'operaio 61enne. Tre i soggetti iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo.

La tragica morte di Nicola Mazzella

La tragedia è avvenuta il 9 marzo scorso a Pago del Vallo di Lauro. Secondo le ricostruzioni fornite dagli investigatori, la vittima, Nicola Mazzella, 61enne del luogo, per cause in corso di accertamento, sarebbe caduto dal predellino posteriore del camion durante le operazioni di svuotamento dei bidoni dei rifiuti. Sul posto è intervenuto personale medico del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Baiano ma, per Nicola, non c'era più niente da fare. Troppo gravi le ferite riportate.