Trovato cadavere sulla spiaggia a Salerno, si tratta di un 65enne di Avellino Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri

Tragedia a Salerno dove un 65enne di Avellino, è stato trovato senza vita sulla spiaggia antistante il Lungomare Marconi. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca che, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per delimitare l'area. La vittima al momento del ritrovamento era sprovvista di documenti. Solo nelle ore succesisve è stato possibile identifciarlo. Secondo le prime indagini si esclude la pista violenta, invece prende forma quella del suicidio. L'uomo soffriva da tempo di una grave depressione.