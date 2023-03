Scomparsa nel nulla da 5 giorni, il giallo di Grazia: ricerche in corso Ricerche in corso a Mugnano del Cardinale e nei boschi della zona

Nessuna traccia di Grazia Prisco, 80 anni, scomparsa nel nulla da 5 giorni. Un giallo corre tra le campagne di Mugnano del Cardinale e Taurano. Una vicenda che è avvolta nel mistero. Di Grazia Prisco, residente a Sarno, non si hanno notizie dallo scorso 11 marzo, almeno stando alle dichiarazioni del compagno ritrovato a Baiano in stato confusionale.

L’uomo ha dichiarato che entrambi erano in questa parte dell’Irpinia, tra Vallo Lauro e Mandamento, a bordo di un’ApeCar. Ma il mezzo non si trova e le sue dichiarazioni sono al vaglio degli investigatori. Subito attivata la macchina delle ricerche, con il campo base allestito nel parcheggio del cimitero di Mugnano del Cardinale. All’opera carabinieri, vigili del fuoco, con il supporto di unità cinofile e droni.

Il compagno di lei, ritrovato in stato confusionale nella serata di ieri, in pieno centro a Baiano è stato trasportato subito in ospedale.

I due, da quanto si apprende, residenti a Sarno, viaggiavano a bordo di un’apecar, anch’essa introvabile.

Intanto a Mugnano, nel parcheggio del cimitero, è stato allestito il centro di coordinamento dove sono posizionati i Vigili del Fuoco. In questa zona gli ultimi segnali del cellulare della donna.

Al momento nessuna ipotesi è esclusa.

I Carabinieri, con le unità cinofile, stanno setacciando le montagne circostanti, alla ricerca della donna e del mezzo su cui i due viaggiavano.