Compra attrezzi agricoli on line, ma è una truffa: denunciato 20enne Aumentano i casi in Irpinia

I Carabinieri della Stazione di Lacedonia, a seguito della denuncia sporta da una persona del posto, hanno denunciato un ventenne della provincia di Taranto per truffa.

Nel corso delle indagini eseguite dai militari, sono emersi inconfutabili elementi di reità nei confronti del giovane che aveva pubblicato su un noto social network un annuncio per la vendita di attrezzi agricoli.

L’inserzionista, grazie al prezzo conveniente, era riuscito a persuadere il potenziale acquirente che, convinto che si trattasse di un buon affare, non aveva esitato ad effettuare l’acquisto, pagando circa 600 euro mediante ricarica su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, il proponente non ha consegnato la merce e si è reso irreperibile.

A seguito di mirate indagini, i militari sono riusciti ad identificare il presunto truffatore che è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

Per il medesimo reato, i Carabinieri della Stazione di Quindici hanno denunciato un 40enne della provincia di Catania: un cittadino, dovendo acquistare un mixer audio, era stato attratto da un’offerta pubblicata online, effettuando il pagamento di oltre 300 Euro con ricarica su carta prepagata.

Anche in questo caso, riscosso il denaro, il presunto venditore si è reso irreperibile omettendo di consegnare l’articolo acquistato.

Si ricordano ancora una volta gli utili consigli riportati con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, nata per forte volontà del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. È importante saper riconoscere le situazioni più a rischio e, di conseguenza, i comportamenti da assumere, diffidando sempre degli acquisti oltremodo convenienti, trattandosi verosimilmente di una truffa o di prodotti rubati.