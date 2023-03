Blitz nel baianese: sequestrati 15 quintali di carne suina e salumi Denunciato il titolare: i prodotti erano conservati in cattivo stato e senza etichettatura

I Carabinieri della Stazione Forestale di Monteforte Irpino hanno denunciato il titolare di un salumificio del Mandamento baianese. L’accusa è quella di aver violato alcune norme in materia agroalimentare: nell’opificio sono stati rinvenuti prodotti alimentari (congelati e sottovuoto) in cattivo stato di conservazione e privi di etichettatura. Nel corso delle verifiche è emerso che l’imprenditore, in qualità di custode giudiziario, non aveva provveduto alla regolare conservazione di circa 30 quintali di salumi già precedentemente sottoposti a sequestro amministrativo. Complessivamente, sono stati sequestri oltre 15 quintali di carne suina e salumi, per un valore complessivo di circa 10.000 euro. L’attività è stata eseguita in collaborazione con il personale dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione dei Prodotti Agro-alimentari di Salerno.