Baiano, rapina in pieno giorno e commerciare ferito: caccia ai banditi in fuga Ieri il colpo a Baiano

È caccia ai banditi che ieri, intorno alle 17, hanno fatto irruzione in un negozio di Baiano rapinando e ferendo un commerciante. Malviventi scatenati nel mandamento : la rapina è stata messa a segno in una tabaccheria a Baiano in pieno giorno. È accaduto in via Roma poco dopo le 17. I malviventi hanno fatto irruzione nell'esercizio pubblico con armi in pugno.

Hanno minacciato il titolare di consegnare loro i contanti del registratore di cassa. Dopo aver ottenuto il denaro, prima di darsi alla fuga, hanno colpito il titolare alla testa con il calcio della pistola. Sono stati allertati subito i carabinieri. I militari dell'Arma dopo aver raccolto le prime informazioni hanno avviato le indagini. È caccia ai banditi.