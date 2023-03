Furti nel cimitero di Ariano, è successo ancora: cittadini pronti alle ronde Rabbia e indignazione, ecco la foto dell'ultimo episodio scoperto stamane

"Prendersi un portafiori su una tomba, di parenti che costa pochissimo dai cinesi o dove volete voi, è veramente vergognoso, ci metterei la corrente intorno per farvi rimanere vicino, vergognatevi."

E' la rabbia, l'indignazione di Valerio Iacobacci, ultima vittima dei furti sulle tombe che continuano ad avvenire in maniera indisturbata all'interno del cimitero di Ariano Irpino senza che nessuno prenda seri provvedimenti.

Cittadini esasperati, pronti a mettere in atto a questo punto vere e proprie ronde per incastrare da soli chi si rende protagonista di queste azioni indegne. "Nessuno ci tutela, non ci resta altro da fare, se non quello di difenderci da soli."

La misura ora è colma e davvero non se ne può più. Se qualcuno sa, o ha visto qualcosa parli . E' impossibile che in pieno giorno nessuno abbia notato persone sospette aggirarsi all'interno del luogo sacro. O magari uscire fuori con la refurtiva dopo essere entrati a mani vuote