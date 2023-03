Donna trovata morta in montagna: la verità dall'autopsia Il corpo di Grazia Prisco, 80 anni, è stato rinvenuto dopo 6 giorni di ricerche

Resta ancora da chiarire il giallo dell'anziana di Sarno, trovata morta dopo sei giorni di ricerche nelle montagne del baianese. Il corpo di Grazia Prisco, di 80 anni, è stato rinvenuto nel bosco del comune di Mugnano del Cardinale, poco distante dove si trova il cimitero degli animali.

E' stato trovato dopo che, poco lontano, era stato individuato il mezzo sul quale la donna viaggiava insieme al compagno, un’Apecar. Era stato proprio lui a lanciare l'allarme, cinque giorni fa. In stato confusionale aveva chiesto aiuto per la compagna che non riusciva più a rintracciare.

Sulla dinamica della tragedia restano aperte tutte le ipotesi: potrebbe essersi trattato di un fatale incidente così come di un’azione violenta. Secondo una prima ricostruzione l'uomo si sarebbe allontanato per chiedere aiuto per il suo mezzo in avaria. Alla compagna aveva lasciato il suo telefono cellulare proprio per sicurezza. Poi, dopo ore di cammino è riuscito a chiedere aiuto: da qui le ricerche per la donna.

Il ritrovamento è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri ad opera dei militari della Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant'Angelo dei Lombardi che operavano congiuntamente ai Carabinieri , ai Vigili del Fuoco e Polizia Locale. Al lavoro anche il cane molecolare che ha fiutato il corpo della donna, purtroppo senza vita.

Ora spetterà alla magistratura far luce sul caso. Il corpo della donna dovrà essere ispezionato per l'esame autoptico.