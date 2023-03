Gestione depuratore ad Ariano Irpino, prosciolto il titolare della ditta Il giudice del tribunale di Benevento ha ritenuto i fatti di particolare tenuità

di Enzo Spiezia

Non luogo a procedere per la particolare tenuità del fatto. E' la sentenza del giudice Rotili al ermine del processo a carico di Giovanni Carbone (avvocato Luca Cavuoto), 56 anni, di Apice, chiamato in causa come legale rappresentante della 'Sica srl'. Si tratta della società impegnata nella gestione e la manutenzione dell'impianto di depurazione comunale alla località Martiri di Ariano Irpino. Secondo gli inquirenti, fino al febbraio del 2020, senza autorizzazione avrebbe effettuato operazioni di smaltimento e stoccaggio di rifiuti non pericolosi : i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane presenti nelle vasche di essiccamento.